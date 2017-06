De brandweer heeft maandagochtend vroeg een brand geblust in discotheek Club Karma aan de Heerestraat in Roden.

Er kwam veel rook vrij. De brand brak rond 04.00 uur uit. Het vuur is inmiddels geblust. Het pand lijkt flink beschadigd, meldt RTV Drenthe Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.