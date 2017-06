Tom Hiariej is op weg naar Australië: 'Geen idee wat ik kan verwachten'

Tom Hiariej stapte maandagochtend in het vliegtuig richting Australië, waar hij de komende twee seizoenen gaat voetballen voor Central Coast Mariners. 'Ik heb geen idee wat ik kan verwachten.'

'Het is zo'n 24 uur reizen, ik heb er veel zin in. Het is helemaal nieuw voor mij. Ik heb altijd in Groningen gewoond en ben dicht bij huis geweest. Nu ga ik naar de andere kant van de wereld. Maar ik heb gehoord dat Australiërs heel aardige mensen zijn, die je goed opvangen. Daar hoop ik dan maar op. En dat ik er snel mijn plekje ga vinden.'Hiariej, 28 inmiddels, speelde zijn hele loopbaan voor FC Groningen, op uitleenbeurten aan FC Emmen en Cambuur Leeuwarden na. Hij maakte zijn debuut in de Eredivisie namens de FC in het seizoen 2007/2008. Zijn nieuwe club is grotendeels een onbeschreven blad voor hem.'Ik weet eerlijk gezegd alleen dat ze als achtste geëindigd zijn. Het is vlakbij Sydney en schijnt een club te zijn zoals FC Groningen. Heel gezellig, met een grote achterban. Een mooi, nieuw avontuur.'Hiariej hoopt met zijn nieuwe club in de komende twee seizoenen 'een keer een prijsje te pakken'. Met FC Groningen won hij de KNVB Beker, maar in de finale speelde Hiariej niet. 'Het zou wel mooi zijn om zelf op het veld te staan, als je voor een prijs speelt.'