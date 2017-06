Lof voor nieuwe locatie CBR in Winschoten: 'Veel meer ruimte, veel meer overzicht'

'Het ging super. Echt heel goed!' Daniëlle Bronsema had maandagochtend de eer om als eerste af te rijden bij de nieuwe locatie van het Centraal Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Winschoten. Met succes.

Ze haalde haar rijbewijs in één keer. Van zenuwen had ze geen last. 'Ik heb dikke lol gehad in de auto.'Het CBR verruilde de locatie in het centrum voor een nieuw pand aan de Zeefbaan, op bedrijventerrein Reiderland.Richard Glazenborg, de rijleraar van Daniëlle, juicht het toe. 'Dit is een betere locatie. Er zijn ook meer parkeerplaatsen. Je zit nu ook niet meer meteen midden in het centrum. Bij de vorige locatie kwam je direct op een druk kruispunt.'Glazenborg staat niet alleen met zijn lof. 'Veel mooier dan de vorige locatie', zegt een instructeur van rijschool Pronkjewail.'Veel meer ruimte, veel meer overzicht', vindt een collega van rijschool Trijnie.