Twee doden bij ongeluk Ten Post

De twee inzittenden van de auto die aan de Woldjerweg in Ten Post in een sloot raakte, zijn overleden.

Volgens de politie is onduidelijk hoe lang de auto al in de sloot lag. Rond 09.30 uur maandagochtend werd de auto aangetroffen. Het onderzoek naar de oorzaak is bezig.Wie de slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De lichamen zijn inmiddels uit de auto gehaald.