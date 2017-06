GroenLinks: 'Heeft Rutte op persoonlijke titel gesproken?'

'Het wordt tijd dat minister Henk Kamp van Economische Zaken de wetten eens toe gaat passen.'

Rutte gaf duidelijk aan dat er iets moest gebeuren Hendri Meendering, statenlid GroenLinks

Zo reageert GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen op signalen dat de rijksoverheid dwars ligt bij het instellen van een schadefonds. Die komen naar voren bij de onderhandelingen over een nieuw schadeprotocol.Daarbij wordt verwezen naar het bezoek van demissionair premier Mark Rutte afgelopen vrijdag aan Groningen. 'Hij gaf duidelijk aan dat er echt iets moest gebeuren om het vertrouwen te herwinnen en dat de NAM hierbij op grotere afstand moet komen te staan. Het lijkt erop dat Rutte hier op persoonlijke titel heeft gesproken', concludeert GroenLinks-statenlid Hendri Meendering.Hij verwijst naar de mijnbouwwet. 'Die biedt de minister gewoon de mogelijkheid om een fonds te laten instellen door de NAM. Een toch gebeurt het niet,' reageert Meendering.Provinciale Staten vechten al langer voor een schadefonds voor mijnbouwschade in Groningen. GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat de boot wordt afgehouden.