Ouderen en bestuur Vondelflat om tafel in maaltijdrel

Bewoners van de Vondelflat en verhuurder Stichting Service Vondelflat bespreken een voorstel over de toekomst van de maaltijdvoorziening.

Aanleiding is het conflict dat is ontstaan doordat een groep bewoners weigert de standaardmaaltijden van Zinn af te nemen en is overgestapt op cateringbedrijf De Jacobijn. Dat mag niet van de verhuurder omdat de Vondelflat een serviceflat is. Daar zou ook de maaltijdvoorziening bij horen.Kern van het voorstel is nu dat de kwaliteit van de maaltijden omhoog moet; daarvoor worden kwaliteitseisen opgesteld. Ook geeft het voorstel uitsluitsel over wel of geen keuzevrijheid. Een mogelijke uitkomst zou kunnen zijn dat bewoners straks uit drie aanbieders kunnen kiezen die allemaal aan de kwaliteitseisen voldoen.Het voorstel is opgesteld door Maarten Groen van de Woonbond, die beide kanten bijstaat in het conflict over de maaltijden. Volgens Groen zien de bewoners en verhuurder genoeg in het voorstel om er verder over te praten.Het conflict over de maaltijden houdt de gemoederen al maanden bezig. Ouderenbond ANBO opende een meldpunt voor dit soort problemen in serviceflats en verzorgingstehuizen. Ook liet de bond honderdzestig pizza's bezorgen bij de bewoners.