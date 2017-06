Lopend Vuur: ik heb mijn vakantieplannen al rond

De zomervakantie staat voor de deur. Dit jaar pakken weer meer mensen hun koffers: bijna zeven op de tien Nederlanders gaan deze zomer op vakantie. Hoe zit dat met jou?

Heb jij al vakantieplannen gemaakt, weet je het nog niet of blijf je thuis?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was de stelling: 'Goed dat premier Rutte Groningen bezoekt' . Van de 2.439 stemmen was 54 procent het hiermee eens.