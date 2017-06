Genomineerden Groninger Ondernemingsprijs bekend

De genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs 2017 zijn bekendgemaakt.

'We hebben dit jaar een ijzersterke lijst, met prachtige en zeer uiteenlopende bedrijven', vertelt juryvoorzitter en gedeputeerde Patrick Brouns. 'Ze komen uit Stad én ommeland en vertegenwoordigen de oude en nieuwe economie: online en offline.'De komende maanden worden de genomineerden geïnterviewd door verschillende specialisten. De jury krijgt hiervan een uitgebreid verslag, dat zal meewegen in de selectie van de drie finalisten.Deze selectie kan alleen nog beïnvloed worden door presentaties die de tien bedrijven mogen houden tijdens een bijeenkomst in september. Daar maakt de jury de drie finalisten bekend.De drie finalisten staat een grondig onderzoek te wachten. Daarbij wordt gekeken naar hoe het bedrijf er financieel en organisatorisch voor staat. Ook komt de jury kijken hoe de bedrijven presteren en hoe de sfeer en bedrijfscultuur is.De prijsuitreiking is op 30 november in MartiniPlaza in Groningen.1. Century Autogroep, Groningen2. The Factor E, Groningen3. Holthausen Groep, Hoogezand4. InnoCore, Groningen5. InterPsy, Groningen6. MF Shipping Group, Farmsum7. Organ Assist, Groningen8. SealteQ, Stadskanaal9. Target Holding, Groningen10. Team 4 Architecten, Groningen