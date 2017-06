Poortershoes is weer bestuurbaar, 'oud' bestuur trekt zich terug

De bestuurscrisis in buurtcentrum het Poortershoes is na anderhalf jaar voorbij. In het centrum van de Groninger stadswijk Oosterpoort dachten twee besturen de leiding te hebben. Eén van de twee besturen heeft nu de strijd gestaakt.

Het stadsbestuur wilde beide besturen aan één tafel zetten om tot een oplossing te komen. Tot een gesprek zal het niet komen, het oude bestuur gooit de handdoek in de ring.'Er loopt nog een juridische procedure, die al gauw een jaar in beslag neemt. Het is niet in het belang van het Poortershoes dat er nog een jaar onduidelijkheid is over wie het bestuur is', zegt Harrie Popken namens het oude bestuur.Er is sprake van een oud en van een nieuw bestuur. Vier leden van het oude bestuur stapten vorig jaar op, maar kwamen daar op terug. Het geharrewar ontstond toen het oude bestuur verandering wilde aanbrengen in de samenwerking met de gemeentelijke stichting WerkPro. Als er geen verandering kwam, zou een deel van het bestuur opstappen. Dat schreven ze in een brief.De veranderingen kwamen er niet, maar de bestuursleden besloten wel te blijven zitten. Dat was tegen de zin van een overgebleven lid, dat inmiddels een nieuw bestuur had gevormd.De rechter besloot dat het oude bestuur geen zeggenschap meer had. De leden van het oude bestuur besloten daarom om een hoger beroep in te stellen. Dat hoger beroep is nu afgeblazen. Eerder gemaakte proceskosten worden nu betaald door de gemeente Groningen.'We kunnen nu gaan werken aan de toekomst van het buurtcentrum', zegt woordvoerder Hans Coenraads namens de gemeente Groningen. 'De toekomst van het Poortershoes en het belang van de wijk hebben voor ons altijd vooropgestaan.'Harrie Popken geeft toe dat het financiële aspect ook een rol heeft gespeeld om de strijdbijl te begraven. 'Als amateurbestuurder zou je er dus een paar honderd euro achteraan moeten steken. Dat gaan we niet doen. Dit is in het belang van het Poortershoes. Wij moeten onze wonden likken.'