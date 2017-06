GroenLinks wil een oplossing voor acuut woningzoekenden

GroenLinks wil een oplossing voor mensen die acuut een sociale huurwoning zoeken in de gemeente Groningen, maar geen urgentieverklaring hebben.

'Het gaat om mensen van wie de leefomstandigheden behoorlijk zijn veranderd en die dringend op zoek zijn naar huisvesting', laat GroenLinks in de stad weten in een persbericht.'Wij willen dat het college naar een alternatief gaat zoeken, zodat deze groep mensen eerder in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Eerder lag in de gemeenteraad een voorstel voor een experiment met loting voor deze groep', laat GroenLinks weten.'Dat voorstel is tot onze spijt afgeschoten', zegt GroenLinks. 'Wij willen het probleem van deze groep acute woningzoekenden nu weer onder de aandacht brengen.'GroenLinks-raadslid Petra Brouwer: 'Soms zijn er echt schrijnende gevallen, zoals mensen die door omstandigheden opeens moeten leven van een uitkering en de hypotheek niet meer kunnen betalen.''Door de lange wachttijden voor sociale huurwoningen duurt het voor deze groep mensen veel te lang voor ze een huurwoning kunnen betrekken. Dat geldt helemaal voor mensen die nog niet genoeg punten hebben opgebouwd. Huren in de vrije sector is doorgaans geen optie omdat ze moeten leven van een krap budget', vertelt Brouwer.