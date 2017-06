De treinen tussen Sauwerd en Delfzijl rijden weer

(Foto: Jannes Wiersema)

Het treinverkeer tussen Sauwerd en Delfzijl is hervat. Er reden enkele uren geen treinen, nadat maandagochtend ter hoogte van Appingedam een tractor met een trein in botsing was gekomen.





Reizigers werden tijdens de stremming met bussen vervoerd.



Er vielen geen gewonden bij het ongeluk.Reizigers werden tijdens de stremming met bussen vervoerd.

Door: RTV Noord Correctie melden