Drie jaar cel geëist voor neersteken zwager

(Foto: RTV Noord)

Een 27-jarige man uit Den Haag heeft drie jaar cel tegen zich horen eisen wegens het neersteken van zijn zwager, eind juni in Delfzijl. De officier van justitie acht poging doodslag bewezen.

Agenten kwamen op 30 juni 2016 om vier uur in de ochtend op een melding af dat er iemand was neergestoken. Het slachtoffer had een steekwond in zijn borst en moest worden geopereerd. De man wees zijn 27-jarige zwager aan als de dader. De Hagenees werd kort daarop aangehouden.



Stoppen doorgeslagen

De verdachte was die dag in Delfzijl op bezoek en kreeg ruzie met zijn zus en zwager. Tijdens het proces beriep hij zich aanvankelijk op zijn zwijgrecht, maar tegen de rechters sprak hij later over noodweer. Hij zou zelf zijn aangevallen en daarbij zijn bekogeld met een fiets. Op dat moment sloegen zijn stoppen door. De officier ging niet mee met die lezing.



Eerder veroordeeld

De Hagenees liet zich niet psychisch onderzoeken en is vaker voor geweldsdelicten veroordeeld. Hij had nog een voorwaardelijke celstraf van drie weken open staan. Ook die zou hij volgens de officier uit moeten zitten.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

Door: Marjan Buring