Loppersum helpt Wmo-cliënten bij brandveilig maken van hun huis

(Foto: RTV Noord/Nico Swart) (Foto: RTV Noord/Nico Swart)

Henka Havinga uit Garrelsweer zit in een rolstoel, nadat ze acht jaar geleden bij het appels plukken uit een boom viel. Wat moet ze doen als er bij haar thuis brand uitbreekt? Daarover kreeg ze maandag uitleg van de brandweer en de gemeente Loppersum.

Veiligheidscheck

Vijftig inwoners van de gemeente Loppersum die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen de komende maanden zo'n veiligheidscheck in hun huis.



Havinga heeft dus de primeur. 'De gemeente attendeerde mij erop toen ze hier kwam voor een gesprek over de Wmo. In mijn rolstoel red ik me wel. Maar wat als ik op bed lig bij een brand?'



Gekoppelde rookmelders

In haar huis hangen nu gekoppelde rookmelders. 'Die staan met elkaar in verbinding. Als de ene afgaat, gaat de andere ook af', vertelt Tjerk Elzinga van de brandweer. 'Dus als je op zolder slaapt en op de begane grond brand uitbreekt, gaan beide rookmelders tegelijk af. De vluchttijd is dan zo kort mogelijk.'



'We hopen dat we kunnen zorgen voor een goed heenkomen voor haar. Daarom is deze check belangrijk', zegt Elzinga.



Rookmeldervrijwilligers

De gemeente is nog op zoek naar zogenaamde 'rookmeldervrijwilligers'. Dat zijn mensen die gaan helpen bij de brandveiligheidschecks en het ophangen van de rookmelders bij Wmo-cliënten. De brandweer zorgt voor een training en ondersteuning.

Door: RTV Noord Correctie melden