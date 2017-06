Roemer: 'Wat zijn de woorden van Rutte waard?'

'Wat zijn de woorden van Mark Rutte in Groningen waard?' Op die vraag wil SP-leider Emile Roemer antwoord.

Wij willen zekerheid dat Rutte woord houdt Emile Roemer - SP-leider

Hij wil dat de demissionaire premier dinsdag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer nader uitleg geeft over zijn uitspraken tijdens zijn bezoek aan Groningen vrijdag.Zo wil Roemer weten wat Rutte bedoelt als hij het heeft over 'het maken van tempo'. Ook wil hij een toelichting op de uitspraak dat de NAM uit het systeem gaat en de regio de baas wordt.De SP vraagt zich af wat die uitspraken waard zijn, nu het rijk niet staat te trappelen om een schadefonds op te richten. Ook zou het rijk er weinig voor voelen om garant te staan voor de schade-afwikkeling. Dat zou naar voren zijn gekomen bij de onderhandelingen over een nieuw schadeprotocol'Wij gaan hem direct aanspreken op wat hij gezien en gehoord heeft in Groningen en de beloftes die zijn gedaan. Nu krijgen we het gevoel dat die alweer gebroken worden. Wij willen zekerheid dat Rutte woord houdt´, licht Roemer toe.