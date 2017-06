Groninger VVD vraagt Rutte om speciale wet om gaswinningsproblemen aan te pakken

Groninger VVD-kopstukken Joost Van Keulen, Sabine Koebrugge en Mirjam Wulfse hebben premier Mark Rutte gevraagd met een speciale wet te komen voor onze provincie om de gaswinningsproblemen op te lossen.

Zij deden dat tijdens het bezoek van Rutte aan Groningen, afgelopen vrijdag.Volgens Wulfse, VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten, is de provincie de aangewezen bestuurslaag om de problemen het hoofd te bieden. Daarvoor moet een zogeheten Lex Specialis komen die het vertrouwen en de rechtszekerheid van de inwoners moet herstellen.Ook werd Rutte gevraagd om bouwbeperkingen op te heffen, omdat de nieuwbouw van woningen in Stad en Ommeland compleet aan banden is gelegd.