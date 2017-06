'Station Hoogezand een ov-hub? Het staat juist helemaal te verpauperen'

De kiosk staat leeg, ramen zijn ingegooid en de verf op de muren bladdert af. Tóch gaat station Hoogezand-Sappemeer door het leven als ov-hub: een belangrijk overstappunt voor bus- en treinreizigers. Dat predicaat is tegen het zere been van Bert Kolk, voorzitter van de plaatselijke Ouderenraad.

Hier wil je niet laat in de avond aankomen, als het al donker is Bert Kolk - Ouderenraad Hoogezand-Sappemeer

'Het verbaast mij dat dit station op de lijst met ov-hubs staat. Dit is geen visitekaartje voor Hoogezand. Het staat juist helemaal te verpauperen.'Groningen telt momenteel 32 ov-knooppunten. Om de kwaliteit van deze hubs te verbeteren, riep de provincie inwoners op hun mening te geven. Een kans die Kolk namens zijn organisatie met beide handen aangreep. Zijn lijst met verbeterpunten is niet mals.'Er moet hier nieuw leven komen. In de kiosk, bijvoorbeeld. Die deed even dienst als plek voor de kaartjesverkoop, maar staat nu leeg. Verder moet het stationsgebied veiliger worden. De verlichting is goed, maar door alle begroeiing is er weinig toezicht uit de buurt. Het is een unheimische omgeving. Hier wil je niet laat in de avond aankomen, als het al donker is.'Ook de toegankelijkheid van het station laat volgens Kolk te wensen over. 'Er is wel een opgang naar de perrons, maar die is veel te steil. Dat moet beter zodat mensen makkelijker de trein in en uit kunnen.'Om een volwaardig hub te worden, vindt Kolk bovendien dat er meer bussen langs het station moeten rijden. Op dit moment doet alleen de stadsbus het gebied aan.'Ook de lijnbussen moeten hier langskomen. De wegenstructuur moet dan voor bussen geschikt worden gemaakt.'