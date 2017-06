Slachtoffers dodelijk ongeluk Ten Post kwamen uit Appingedam

De slachtoffers van het dodelijk ongeluk bij Ten Post zijn een 33-jarige vrouw en een 39-jarige man uit Appingedam.

Het ongeval gebeurde aan de Woldjerweg. De auto waar de twee in zaten, lag in een sloot naast de weg en werd maandagochtend rond 09.30 uur ontdekt. De twee waren al overleden toen de hulpdiensten arriveerden.Het is nog niet duidelijk wanneer het ongeluk exact is gebeurd. Dat wordt nog onderzocht.Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de auto in een flauwe bocht rechtdoor is gereden en tegen een damwand in de sloot tot stilstand is gekomen. Hoe dat kon gebeuren, moet uit onderzoek blijken.