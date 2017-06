Treinverkeer op Groninger spoor rijdt weer; wel problemen richting Zwolle (update)

Vanwege een wisselstoring reden er maandagmiddag een tijd lang geen treinen tussen Appingedam en Delfzijl.

Arriva heeft bussen ingzet. Rond 17:45 uur was de storing voorbij.Wie maandag aan het begin van de avond vanuit Groningen naar Zwolle wil, moet nog wel rekening houden met vertraging. Op station Zwolle is een stroomstoring. De extra reistijd is volgens de NS meer dan een uur. Hoelang het oponthoud duurt, is nog niet duidelijk.Ook op het traject Groningen-Leeuwarden waren problemen. In verband met een technische storing reden daar ook geen treinen.Vanmorgen reden enkele uren geen treinen tussen Sauwerd en Delfzijl, omdat bij Appingedam een tractor en een trein op elkaar waren gebotst.