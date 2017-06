Achterhoeks bedrijf gaat actievoeren voor poorten Gasunie

Gasunie in de stad moet volgens vakbond FNV opkomen voor medewerkers van Honeywell in het Achterhoekse Silvolde. Het bedrijf verplaatst werk naar Duitsland en daardoor raken zestien mensen hun baan kwijt, zonder dat er een fatsoenlijk sociaal plan is.

Omdat Gasunie klant is, moet het Groningse bedrijf Honeywell aanspreken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, vindt Wilfred Beens van de vakbond. 'Maar Gasunie geeft tot nu toe niet thuis. Dit in tegenstelling tot Fluxys, de 'Belgische Gasunie'. Dat bedrijf geeft wel gehoor aan onze oproep', aldus Beens.



Om het verzoek kracht bij te zetten, gaan Honeywell-medewerkers dinsdag actievoeren voor de poort van Gasunie. Het is de zesde stakingsweek voor de medewerkers en hun zestiende stakingsdag.

