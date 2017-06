Gemeenten niet blij met versoberen busverbinding Pieterburen

De gemeenten Winsum en De Marne zijn niet blij met het plan van het ov-bureau om lijn 68 naar Pieterburen minder vaak te laten rijden.

Het reizigersaantal zou afnemen en daarom gaat de bus vanaf volgend jaar in de weekenden en in daluren minder rijden. Dit wordt één keer in de twee uren. In de spitsuren zal een kleinere bus worden ingezet.De gemeenten vinden Pieterburen een belangrijke toeristische trekpleister. Voorzieningen moeten volgens hen goed bereikbaar blijven. Er moeten daarom genoeg mogelijkheden blijven om naar het dorp te kunnen reizen. Ook is de lijn belangrijk voor de leefbaarheid en mobiliteit in de gemeenten.Lijn 65, de verbinding tussen Groningen en Zoutkamp, zal daarentegen vaker gaan rijden: één keer per half uur tijdens de spits. De gemeenten zouden graag willen dat op dit traject moderne bussen worden ingezet. Dat zijn bussen met WiFi en airco, de zogeheten Q-link-bussen.Winsum en De Marne hebben hun wensen kenbaar gemaakt bij het OV-bureau. De nieuwe dienstregeling wordt eind 2017 bekendgemaakt.