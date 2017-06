Verdachte moord Veendam naar Pieter Baan Centrum

De 51-jarige verdachte van de moord op Joke Hendriksen uit Veendam gaat voor observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Dat heeft de rechtbank maandag besloten.

Volgens gedragsdeskundigen is opname noodzakelijk om te kunnen bepalen of Ronald P. destijds volledig toerekeningsvatbaar was. Hendriksen (48) werd vorig jaar december met meerdere messteken door haar vriend om het leven gebracht. Dat gebeurde in haar woning aan de Continentenlaan.Ook de verdachte zelf liep meerdere steekwonden op. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen hoe hij die verwondingen heeft opgelopen. Ook over de toedracht van de steekpartij worden geen mededelingen gedaan, zo laat een woordvoerder weten.Op 17 augustus wordt de rechtszaak hervat. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt waarschijnlijk pas eind dit jaar.