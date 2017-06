Plan voor meer kunstwerken aan de A7

Het gasmolecuul aan de A7 bij Slochteren (Foto: Gerardus/Wikimedia Commons)

Als het aan de stichting Oldambt Cultuur ligt, komen er veel meer kunstwerken aan de snelweg A7 te staan dan nu het geval is.

'We willen dat mensen die er langs rijden zich afvragen: 'Waarom staat daar een kunstwerk, wat is daar de betekenis van?', zegt Hans Nipshagen van de stichting. Het plan krijgt de naam Art 7, uit te spreken als Art Seven. 'We zien een langdurig project voor ons.'



Financiering nog niet rond

Er is nog genoeg werk aan de winkel voor de stichting. 'We gaan dit idee uitwerken en zo gauw we een goed plan hebben, gaan we de boer op om te zien door wie het gefinancierd kan worden. Zoete lieve Gerritje bestaat helaas niet meer.'



Verbinding met het landschap

Aan de A7, die met zijn 242 kilometer tussen Zaandam en Bad Nieuweschans de langste rijksweg van Nederland is, staat nu al een aantal kunstwerken. Een voorbeeld is het gasmolecuul bij Slochteren. Ook op andere plaatsen moeten de kunstwerken, als ze er komen, een verbinding vormen met het landschap.

