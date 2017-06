Waterschap: 'Komende dagen nog geen beregeningsverbod'

Waterschap Hunze en Aa's vraagt boeren niet meer overdag te beregenen maar 's nachts. Dit vanwege het neerslagtekort in onze provincie.

We doen er alles aan om een verbod te voorkomen. De lange termijnverwachting is natuurlijk wel dat het droog blijft Albert Siebring - Hydroloog

Vanwege de langdurige droogte is het tekort al vergelijkbaar met recordjaar 1976 Het waterschap is sinds eind april begonnen met het oppompen van water uit het IJsselmeer. Door de aanhoudende droogte kost het steeds meer moeite om het water in bepaalde gebieden te krijgen, zoals Oost-Groningen.Volgens hydroloog Albert Siebring van waterschap Hunze en Aa's wordt het instellen van een eventueel beregeningsverbod van dag tot dag bekeken.'We doen er alles aan om dat te voorkomen. We verwachten niet dat dit de komende dagen al aan de orde is. De langetermijnverwachting is natuurlijk wel dat het droog blijft, dus we volgen de ontwikkelingen goed.'Waterschap Noorderzijlvest kan nog genoeg water uit het IJsselmeer halen en heeft daardoor geen problemen met de watercapaciteit. Er komen wel meer meldingen binnen bij het waterschap dat mensen willen gaan beregenen. Volgens een woordvoerder van Noorderzijlvest levert dat nu en ook volgende week geen problemen op.- Neerslagtekort nadert recordjaar 1976