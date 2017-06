Kleurrijke linten sieren winkelstraten in Groninger binnenstad

(Foto: Nico Swart / RTV Noord) (Foto: Nico Swart / RTV Noord)

Loop je binnenkort in de binnenstad van Groningen? Kijk dan vooral even omhoog. Verschillende winkelstraten zijn namelijk met zeven verschillende kleuren lint versierd.

'We doen dit voor de gezelligheid. Om de straten mooi te kleuren en te versieren voor de zomer. Er zit geen gedachte achter', vertelt Kim Hoetjes van ondernemersvereniging Oude kijk in 't Jatstraat / Stoeldraaierstraat.



Paraplu's

Vorig jaar waren in de straten paraplu's opgehangen. 'Dat was toen zo'n groot succes en daar hebben we veel leuke reacties op gekregen. Daarom dachten we: dat gaan we dit jaar weer doen', vertelt Hoetjes.



Meer bezoekers

'We hebben veel meer bezoekers in de straten gekregen. Er kwamen veel mensen foto's maken, zelfs een bruidspaar. Vorig jaar hing het alleen in de Oude kijk in 't Jatstraat en de Stoeldraaierstraat. Dit jaar doen ook de Folkingestraat, Zwanestraat en Kromme Elleboog mee.



Tussen de Zwanestraat en de Kromme Elleboog wordt geprobeerd een vlechtwerk te maken. De linten blijven tot in september hangen.

Door: Nico Swart Correctie melden