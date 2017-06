Celstraf geëist tegen gokverslaafde inbreker

Tegen een 37-jarige Stadjer die verdacht wordt van drie woninginbraken is maandag vijftien maanden cel geëist. Hiervan zijn zeven maanden voorwaardelijk, op voorwaarde dat de man zich laat behandelen.

Woningoverval

De inbraken werden vorig jaar in februari, oktober en december gepleegd. Met een koevoet zou de man de woningen aan de Bremstraat, Meteoorstraat en Lichtboei hebben opengebroken.



De Stadjer kwam in beeld als verdachte van een woningoverval waarvan hij inmiddels niet meer wordt verdacht. Tijdens dat onderzoek is zijn woning doorzocht. De agenten vonden twee laptops, afkomstig van de woninginbraken.



Gokverslaafd

De man is gokverslaafd en heeft een strafblad van vijftien kantjes opgebouwd. Volgens de officier is het enige positieve in deze zaak dat de man nu bereid is zich te laten behandelen. 'Laten we dit aanpakken.'



De rechter doet uitspraak op 3 juli.

Door: Elwin Baas