Bosbranden Portugal: 'De caravan waar ik in sliep, is volledig afgebrand' (update)

(Foto: ANP/Paulo Novais)

De familie van de 26-jarige Midas Dik uit Hoogezand wacht in grote spanning af of hun zoon heelhuids thuis kan komen.

Midas is op vakantie in Portugal, maar werd afgelopen weekend overvallen door een van de grote bosbranden. Daarbij zijn al ruim zestig doden gevallen.



Moeizaam contact

De moeder van Midas, Anit Pluimert, kan maar moeizaam contact met hem krijgen door de slechte telefoon- en internetverbinding in Portugal. Maandagochtend heeft ze voor het laatst contact met hem gehad en het gaat naar omstandigheden goed. 'Hij is wel aangeslagen, maar het is ook heel hectisch daar', vertelt Pluimert.



Midas was vrijwilliger op een kleine camping in een dal. 'Ik werd 's nachts wakker gemaakt, we moesten weg', vertelt hij. 'De eigenaresse had een auto klaargezet en we zijn direct weggereden. Maar omdat we op brandende bomen afreden, moesten we keren. Uiteindelijk zijn we in een klein dorpje terechtgekomen. Overal was rook en het stonk verschrikkelijk.'



Gymzaal

Midas zit vlakbij Pedrógão Grande, waar de bosbranden woeden. Hij werd eerst opgevangen in een gymzaal, maar verblijft inmiddels bij Nederlanders die daar een huis hebben.



'Dat is wel heel fijn. Ze zorgen echt heel goed voor me.' De eigenaresse van de camping is inmiddels al even terug geweest. Midas: 'Alles is zwart, ook de caravan waar ik in sliep is afgebrand. Maar zij is vooral haar hele levenswerk kwijt.'



Rookpluimen

Midas voelt zich intussen relatief veilig. 'De lucht is hier weer blauw, alleen in de verte zie je nog wat rookpluimen.'



De nacht dat hij geëvacueerd werd, was dat heel anders. 'In de zaal waar we zaten, zag je overal de rook. Ook de lucht buiten had helemaal een rode gloed. Mensen waren in paniek, je merkte echt dat het goed mis was.'



Vliegticket

Anit Pluimert heeft inmiddels een vliegticket voor haar zoon geboekt, zodat hij naar huis kan komen. 'Maar daarvoor moet hij eerst met de trein of bus naar Lissabon. Dat betekent dat hij naar een verderop gelegen dorp moet. Of dat lukt, weten we nog niet', legt Pluimert uit.



Midas weet ook nog niet precies hoe dat in zijn werk gaat. 'Ik weet dat ik morgenochtend (dinsdag, red.) wordt weggebracht. Mijn vliegticket is voor morgenavond.'

Door: Monique Flinker Correctie melden