Ronald zoekt verkoeling in Veendam

(Foto: RTV Noord)

We hebben een schitterend weekend achter de rug. Veel zon en een aangename temperatuur.

Het kwik is nog niet van plan om naar beneden te gaan. Maar vervolgens is het wel weer 'gewoon' maandag. Met z'n allen aan het werk en de kinderen weer naar school.



Maar wat deden de thuisblijvers op deze snikhete maandag? Ronald zocht het uit in Veendam…

Door: Ronald Niemeijer Correctie melden