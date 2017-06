'Instellen van armoederegisseur is schijnheilig'

Vanuit zijn rode vakbondshart geeft NoordZaken-opiniemaker Bart Plaatje een fel commentaar op de plannen van een paar Groningse gemeenten om een armoederegisseur te installeren. Wanneer gemeenten daadwerkelijk iets aan kinderarmoede willen doen, dan zijn er volgens de FNV'er wel slimmere oplossingen.

Met de tenen krom in de schoenen scrolde ik vorige week door een artikel op de site van RTV Noord. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gaan namelijk een armoederegisseur voor kinderen installeren. Wat deze beste man of vrouw dan voor prachtige oplossingen mee moet brengen om de arme kindjes uit het slop te helpen, daar valt niks over te vinden.Waarschijnlijk bedoelen de wethouders het heel goed met dit initiatief. Maar het klinkt al bijna als het zoveelste bijbaantje voor Hans Alders of een andere hotemetoot. We kunnen niet veel meer dan afwachten. Laten we daarom dan maar vast de betreffende wethouders wat goede ideeën aan de hand te doen. Het lijkt er in elk geval op dat ze eindelijk inzien dat kinderarmoede een probleem is. Dat heeft wel even geduurd moet ik zeggen.In Hoogezand-Sappemeer is namelijk al veel te doen geweest rondom de uitbuiting van mensen met een uitkering bij Post NL. In Menterwolde heeft de vakbond al eens opgeroepen om ter bevordering van de werkgelegenheid gemeentelijke opdrachten te gunnen aan lokale aannemers. Iets dat zeker in het door Shell en Exxon via de NAM leeggezogen aardbevingsgebied ook wel wat meer aandacht zou mogen hebben.De relatie tussen kinderarmoede en werk ontgaat de wethouders blijkbaar in die mate dat ze denken dat er een regisseur nodig is. Dus dan reik ik ze maar wat ideeën aan. Wie weet bespaar ik de gemeenten op deze manier de kosten voor hun armoederegisseur. Geachte wethouders, daarom de volgende suggesties:- Gedwongen werken voor een uitkering is gratis winst voor de aandeelhouders van bedrijven als Post NL. Stop daarmee en stimuleer bedrijven die mensen een vaste baan voor een fatsoenlijk cao-loon willen geven.- De NAM heeft de aandeelhouders van Shell en Exxon decennia lang kunnen verrijken. De provincie staat nu op instorten. Het wordt tijd dat we stoppen met sponsoren van aan lager wal geraakte politici als de nationaal coördinator. De aardbevingsproblematiek en de economische drama's van het mooie Groningen zijn nu onder zijn leiding losgekoppeld. U als wethouder dient hier de verbinding te zien en stelling te nemen.- Voor het geval de regio erin slaagt de Tesla-fabriek hierheen te halen, kunt u nu vast contact met ze opnemen om hen te vertellen dat we bij de bouw van de fabriek geen rechteloze buitenlandse uitzendkrachten laten uitbuiten, zoals dat is gebeurd bij duizenden bij de grote projecten in de Eemshaven. U dient nu stelling te nemen voor de werkgelegenheid van uw mensen.Wanneer u meer suggesties wenst; ik heb nog wel een la vol. Allemaal gratis voor u. Ik roep u bij deze dan ook op om de schijnheiligheid af te werpen en te gaan voor meer echte banen voor de inwoners van uw gemeenten. Met echte banen los je namelijk heel veel kinderarmoede op.'Het gevoel na wéér een sociaal plan