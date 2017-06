Werkzaamheden aan zuidelijke ringweg in Oosterpoort

(Foto: VIA Drupsteen)

Stadjers merken steeds meer van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Op 26 juni gaat de toerit van de wijk Oosterpoort naar de ringweg definitief dicht.

De treinen tussen Groningen en Assen rijden niet van 6 tot en met 14 augustus vanwege de werkzaamheden.Vanaf 26 juni begint de aannemer Combinatie Herepoort met de voorbereidingen voor de werkzaamheden. De aannemer wil dan onder meer de kabels en leidingen op die plek inventariseren en een deel van de huidige geluidsschermen afbreken.Verkeer dat van de ringweg af wil richting Oosterpoort moet vanaf 31 juli ook uitwijken. De afrit naar de wijk gaat dan definitief dicht. Tijdelijke overlast is er bij de Esperantokruising. Die ligt er van 31 juli tot en met 14 augustus uit tijdens de werkzaamheden aan de afrit.De ontsluiting van de Oosterpoort gaat voortaan via de Europaweg. Volgens Groningen Bereikbaar moet deze route de drukte aankunnen. Het verkeer dat vanaf de Europaweg de ring op wil richting Juliananplein krijgt wel langer groen. Ook komen er tijdens de zomer nog meer proeven met maatregelen die de doorstroming moeten bevorderen.Op de plek waar nu de toe- en afrit Oosterpoort liggen wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. Over het verdiepte weggedeelte worden drie 'deksels' gelegd. Hier bovenop komt een nieuw groen gebied: het Zuiderplantsoen.