Directeur Saskia Borgers gaat weg bij Omgevingsdienst

Saskia Borgers vertrekt per 1 september als interim-directeur van de Omgevingsdienst Groningen (ODG).

Het dagelijks bestuur van de dienst die taken uitvoert voor de Groningse gemeenten op gebied van milieu, bouwen en wonen, concludeert samen met Borgers dat haar opdracht is voltooid.Borgers trad vorig jaar aan als opvolger van de weggestuurde Gerard Nieuwe Weme, die de directie slecht zou hebben aangestuurd. Borgers' taak was de rust terug te brengen bij de dienst.Gezien de ophef rond de dienst is het de vraag of ze daarin is geslaagd. In april van dit jaar liet het personeel van de dienst geen spaan heel van haar beleid en meldde in een (anonieme) brief aan Provinciale Staten dat het geen vertrouwen meer had in de directie.Eind mei vroeg een meerderheid in de Veendammer gemeenteraad zich af waarom Borgers bij de Omgevingsdienst is aangesteld.Volgens het dagelijks bestuur heeft Borgers echter een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren en het verder ontwikkelen van de organisatie. 'Dankzij de inzet van mevrouw Borgers ligt er nu een basis binnen de ODG waar we op kunnen voortbouwen', stelt bestuursvoorzitter voorzitter Patrick Brouns. 'Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor.'Borgers zelf laat zich in soortgelijke bewoordingen uit: 'We hebben een turbulente tijd achter de rug bij de ODG. We kunnen constateren dat er inmiddels belangrijke stappen zijn gezet en dat er goede plannen zijn gemaakt die nu in uitvoering zijn gekomen. Ik heb geconstateerd dat de belangrijkste onderdelen van mijn opdracht daarmee zijn afgerond. De ODG komt nu in een nieuwe fase en ik vind het van belang dat voor de verdere implementatie een nieuwe directeur aan het roer komt.'Borgers treedt per 1 september terug. De Omgevingsdienst wil op korte termijn een nieuwe directeur aanstellen.