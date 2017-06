Landbouwers slepen NAM voor rechter: 'Onze gezinnen zijn in gevaar'

Twee landbouwers hebben een kort geding aangespannen tegen de NAM. Beide gezinnen voelen zich zeer onveilig in hun boerderijen en eisen onmiddellijk maatregelen.

De kinderen slapen inmiddels bij opa en oma Jacco Klimp - landbouwer

De familie Klimp in Siddeburen heeft inmiddels de kinderen ondergebracht bij opa en oma. 'Onze gezinnen zijn in gevaar. Stenen in de voorgevel zitten los en er zit bij ons een enorme scheur in de brandmuur. Als die het begeeft vallen de pilaren in de kinderslaapkamers om. Je moet er niet aan denken wat er dan gebeurt', verzucht Jacco Klimp.Samen met de familie Arkema in Noordbroek heeft hij een kort geding aangespannen tegen het gasconcern. Ze maken al onderdeel uit van een groep boeren en bewoners van boerderijen die een bodemprocedure tegen de NAM hebben aangespannen. Dat loopt, maar duurt allemaal lang.Volgens hun juridisch adviseur Henk Scheffer is haast geboden. 'We spannen een kort geding aan, omdat hier een acuut veiligheidsrisico is. Dit kan niet langer voortduren. Zeker omdat er recent nog een zwaardere aardbeving is geweest bij Slochteren, op een paar kilometer afstand van deze boerderijen', licht Scheffer van het bureau FeitH toe.Jacco Klimp vecht al jaren voor erkenning van schade. 'Het is zo frustrerend. Er gebeurt helemaal niets. Je wordt totaal niet serieus genomen. Ik wil gewoon ondernemen als boer, maar dit beheerst je hele leven. Ik hoop echt dat de rechter nu gaat ingrijpen, want dit kan zo niet langer.'In het kort geding wordt geëist dat in afwachting van de definitieve aanpak van de door de aardbevingen gehavende boerderijen direct noodmaatregelen worden genomen. Het gaat daarbij om enkele tienduizenden euro's per boerderij.Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft recent onderzocht of de situatie bij boerderijen onveilig is. Volgens Scheffer heeft dat niets opgeleverd. 'Er is alleen maar getoetst aan de huidige bouwnorm. En niet aan de norm voor aardbevingsveiligheid. Volgens de bouwnorm blijven de boerderijen wel staan, als er geen aardbevingen komen. Maar dat is in dit gebied niet zo'n heel redelijk aanname.'Er is inmiddels door de rechtbank Noord-Nederland een datum vastgesteld voor het kort geding: 20 juli. Daar zijn de beide boerenfamilies en hun juridisch adviseurs niet blij mee. 'Dat duurt ons te lang. Zeker omdat het Staatstoezicht op de Mijnen zegt dat er een redelijke kans is op nieuwe aardbevingen en dat het ook aanzienlijke bevingen kunnen zijn. We kijken of we het kort geding kunnen versnellen', zegt Scheffer.Het Centrum Veilig Wonen laat weten niet op de zaak in te gaan. 'We reageren niet op individuele gevallen.' De NAM zegt niet te reageren zolang de zaak nog onder de rechter is.