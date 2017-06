Noord Vandaag: gewas en mens snakken naar verkoeling

Groningen zucht onder hitte en droogte. De hoge temperaturen en de geringe neerslag stellen boeren voor een uitdaging. Kunnen zij al hun gewas straks wel voor een goede prijs op de markt brengen?

Aardappels, graan, mais... Alles heeft te lijden onder de extreme droogte in onze provincie. Water uit het IJsselmeer was lang een oplossing, maar gebieden als Oost-Groningen worden steeds moeilijker bereikt. Dat kan een flinke strop worden voor menig boer.'Voor graan kan een slechte oogst je zo duizend euro per hectare kosten', vertelt akkerbouwer Hilbrand Sinnema uit Sellingen.En ook mensen moeten zich deze dagen wapenen. De zonnekracht is namelijk zo hoog dat je zonder zonnebrandcrème levend verbrandt. Met alle gevolgen van dien, vertelt dermatoloog Petra Harm in de studio.'Nu merk je er nog weinig van, maar door verbranding raakt het erfelijk materiaal van je cellen beschadigd. Op latere leeftijd kan dat huidkanker veroorzaken.' Ze heeft dan ook maar één advies: 'Smeer je in!'- Een auto-ongeluk in Ten Post heeft aan twee mensen het leven gekost- Het noorden als dé regio voor duurzame energie? De campagne Top Dutch dendert door - Tom Hiariej bleef FC Groningen achttien jaar trouw, maar verkast naar Australië. Een terugblik op mooie momenten in het wit-groen.- Meer FC: Komt Bosniër Kenan Kodro de gelederen versterken - Op hete dagen kun je langer zwemmen in De Papiermolen. Maar niet iedereen is daar blij mee.- Lycurgianen Auke van de Kamp en Just Dronkers maken het mooie weer bij Oranje.- Chillen op een privéstrand? Dan moet je in Veendam zijn, ontdekte Ronald Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist