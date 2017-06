Man bedreigt en stalkt buren zelfs vanuit de cel

Een 52-jarige jarige man uit Grootegast heeft volgens het Openbaar Ministerie zijn voormalige buren in Lutjegast ernstig gestalkt en bedreigd.

Tegen de man werd een celstraf van vijftien maanden geëist, waarvan zeven voorwaardelijk.



De man bedreigde de buren niet alleen verbaal, maar zwaaide daarbij ook met een stroomstootwapen. De officier van justie achtte verboden wapenbezit ook bewezen.



Honden

De burenruzie kwam eind vorig jaar tot een hoogtepunt nadat de honden van de 52-jarige verdachte in beslag waren genomen. Dit gebeurde volgens de man doordat de buren voortdurend over de honden klaagden. Ze zouden loslopen en achter de schapen aanzitten.

Post vanuit de cel

Volgens de officier werden de buren niet alleen bedreigd, maar ook bestookt met telefoontjes en sms-berichten. Op Facebook plaatste de verdachte grievende berichten over zijn toenmalige buren.



Zelfs toen hij in de gevangenis zat, stuurde hij vanuit zijn cel briefkaarten en brieven met onvriendelijke teksten.



Schuld buiten zichzelf

De man wil niet worden behandeld en hij legt, aldus de officier, alle schuld bij de ander neer. Naast de celstraf eiste ze een verplichte klinische opname, een contact- en locatieverbod en een schadevergoeding van duizend euro.



De man verscheen niet op zitting. Volgens zijn advocaat is de zaak erg opgeblazen en 'ligt de man onder een vergrootglas'.



Uitspraak 3 juli

