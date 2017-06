Sloop roze pand begonnen

Slopers in Stad zijn begonnen om het roze pand op de hoek van de Grote Markt/Poelestraat leeg te halen. Al het metaal en andere recyclebare voorwerpen worden verwijderd voordat de slopers aan de buitenkant beginnen.

Over een aantal maanden moet het gebouw waar onderandere sportschool Springs en een kledingwinkel in zaten, met de grond gelijk zijn gemaakt.De eigenaar van Springs sloot al in 2013 zijn deuren. En de afgelopen vier jaar werd het pand bewoont door kraakwachten en gebruikt voor brandweeroefeningen.Het gebouw dankt zijn uiterlijk aan een schilderactie om aandacht te vragen voor het festival 'Let's Gro'.Op de plek zal een nieuw gebouw komen; Merckt. Een combinatie van horeca op de begane grond en appartementen op de bovenliggende etages.