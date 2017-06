Het is officieel: André van de Nadort verlaat Ten Boer

De handtekening is gezet. Burgemeester André van de Nadort wordt deze zomer de nieuwe burgervader van Weststellingwerf. Nu is hij nog eerste burger van Ten Boer.

De 54-jarige Van de Nadort is hiermee benoemd als opvolger van Gerard van Klaveren. De huidige burgemeester van Weststellingwerf stopt per 1 juli.In 2000 werd Van de Nadort gekozen tot gemeenteraadslid in de nieuwe Overijsselse gemeente Steenwijk, later gemeente Steenwijkerland. Vanaf 2006 was hij daar wethouder tot Van de Nadort in augustus 2009 werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Ten Boer.De gemeente Ten Boer zal vanaf 1 januari 2019 ophouden te bestaan, en samen met Haren - dat zich daar nog tegen verzet - en Groningen opgaan in de nieuwe gemeente Groningen. Wat dat betreft komt de overstap van Van de Nadort naar een andere gemeente niet uit de lucht vallen.Het is nog niet duidelijk wie de opvolger wordt van Van de Nadort.