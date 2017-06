Verbouw nieuwe publiekstrekker Herestraat in volle gang

De verbouwing van het oude Bijenkorf-pand is in volle gang (Foto: Reinder Smith / RTV Noord) De toekomst van 'De Faun' is nog ongewis (Foto: Reinder Smith / RTV Noord)

In de Herestraat is de verbouwing van het oude Bijenkorf-gebouw in volle gang. Spaanse bouwvakkers zijn druk bezig het pand in te richten voor de komst van modewinkel Zara. Die zit nu nog een paar honderd meter verderop, aan het begin van de Herestraat.





Peek & Cloppenburg

Het grote pand in het midden van de Herestraat werd ooit gebouwd voor kledingwinkel Peek & Cloppenburg. Sinds de



De verhuizing van Zara en de komst van nieuwe bedrijven levert zo'n vijftien procent extra loop op in de straat. Vooral jong publiek Eric Bos - Groningen City Club

Publiekstrekker

Na de verhuizing van Zara is de Herestraat straks weer bijna helemaal gevuld. Dat vooruitzicht



'Een tijdje geleden stonden er veel panden leeg. De verhuizing van Zara en de komst van nieuwe bedrijven levert zo'n vijftien procent extra loop op in de straat. Vooral jong publiek. Zij komen af op de grote landelijke ketens, die bepalen wat de mode is.'



Monument

Wat er met het historische pand 'De Faun' - de huidige locatie van Zara - gebeurt is nog onbekend. Het was tot de komst van de Spaanse modegigant niet gelukt om een huurder voor het pand te vinden. Dat kwam mede doordat het door de



