Hitte creëert 'gevaarlijke schans' in fietspad

(Foto: Gérard Hofman)

Het fietspad tussen Stedum en Loppersum heeft ook last van de warmte. Twee betonplaten zijn door de hoge temperaturen zodanig uitgezet, dat ze omhoog zijn gekomen.

Volgens Gérard Hofman is er een gevaarlijke situatie ontstaan. 'Het viel me zondag al op toen er een scooter overheen ging. De wielen kwamen los van de grond en het ging maar net goed. Het is toch een schansje van 40 tot 50 centimeter.'



Stukje uitgezaagd

Hofman zegt dat het fietspad op die plaats vaker omhoog is gekomen bij warm weer en dat er zelfs al eens een stukje uit een van de betonplaten is gezaagd, maar kennelijk was dat niet afdoende.



Nadat Hofman maandag contact opnam met de provincie, zijn er pionnen geplaatst om de gebruikers van het fietspad te waarschuwen. Hem is toegezegd dat er snel een definitieve oplossing komt voor het probleem.



Bouwbedrijf

Hofman, lachend: 'Ik heb zelf een bouwbedrijf en heb aangeboden om er zelf een stukje tussenuit te halen. Maar zij hebben natuurlijk hun eigen contacten.'

