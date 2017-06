Lycurgus legt drie spelers vast

Volleybalclub Abiant Lycurgus heeft voor het komende seizoen drie spelers toegevoegd aan de selectie. Het gaat om Wytze Kooistra, Dennis Borst en Daan Nijeboer.

Nieuw in de selectie is de 17-jarige libero Daan Nijeboer uit Lageland. Hij heeft een overeenkomst getekend voor twee seizoenen. Hij kwam voorheen al uit voor jeugdteams van Lycurgus.Dennis Borst had een doorlopend contract, maar heeft verbeterde voorwaarden gekregen. De middenman revalideert momenteel van een knieoperatie, die hij kort na het afgelopen seizoen onderging.De 33-jarige Wytze Kooistra heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd.De selectie bestaat verder uit Sam Gortzak, Auke van de Kamp, Sander Scheper, Stijn van Schie, Pascal Hoogstra, Frits van Gestel, Carlos Mora Sabaté, Erik Mattson en Niels de Vries.Het is niet zeker of er nog een speler bij komt.