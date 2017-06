Oplichterij met roggebrood: werkstraf

Een man uit Marum heeft een werkstraf van 60 uur gekregen voor oplichterij. Ook moet hij in de buidel tasten.

Dat meldt Omrop Fryslân De Marumer haalde vorig jaar een streek uit met een man uit Leeuwarden. Die dacht voor 1750 euro aan mobiele telefoons besteld te hebben. Maar toen de Marumer het pakketje in Leeuwarden afleverde, zat het vol met roggebrood.Toch lukte het de man op er met het geld van zijn slachtoffer vandoor te gaan. De Marumer was net uit de gevangenis en zou bang zijn geweest weer achter de tralies te moeten.Dat vond de rechter niet nodig. Wel moet de man, naast zijn werkstraf, het geld van de bestelling terugbetalen plus 300 euro smartengeld.