'Middag-Humsterland is te bijzonder voor windmolens'

De gemeente Zuidhorn staat voor een moeilijke keuze. Volgende week moet zij besluiten of er wel of geen windmolens in Middag-Humsterland gebouwd mogen worden.

De grond is officieel Nationaal Landschap.De gemeente wil de landschappelijke kwaliteit behouden, zonder ondernemers de kans te ontnemen hun bedrijf te verduurzamen. Een windmolen zorgt voor verduurzaming, maar tast volgens een aantal bewoners ook de kwaliteit van het landschap aan.Dat vindt ook Lex van Wijngaarden, inwoner van Niehove. 'Moeten wij voor dit landschap geen uitzondering maken?' vraagt hij zich tijdens de inloopavond in Zuidhorn hardop af.Dorpsgenoot Anton Tiktak sluit zich hier onmiddelijk bij aan: 'Wij moeten met deze bijzondere landschappen anders omgaan dan met andere.'De windmolens waarover gesproken wordt, zijn zogenaamde EAZ-molens. Daar waar een normale windmolen veertig meter hoog is, is deze 'slechts' vijftien meter hoog.Het idee achter deze lagere variant is dat hij minder opvalt in de natuur. Daarnaast bestaat de windmolen volledig uit hout.Aankomende maandag, 26 juni, moet de gemeente besluiten of de windmolens wel of niet gebouwd mogen worden.Een molen kost 37.500 euro en levert 30.000 kWh per jaar, stroom voor ongeveer tien huishoudens.