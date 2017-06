Het doek valt voor de J. Albrondaschool in Kiel-Windeweer. Tenminste, als het aan de raad van Hoogezand-Sappemeer ligt.

De meerderheid van raad stemt voor de sluiting van de dorpschool. De school zou te klein zijn en daarmee de kwaliteit niet gewaarborgd, zegt wethouder Onderwijs Erik Drenth.De school hoopt zich aan te sluiten bij de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen, de VZD. 'Maar daar hebben we de kans niet voor gekregen', zegt Wim Meeldijk. Zijn kind zit op de school.Scholen die op de nominatie staan om gesloten te worden, scheiden zich af van hun huidige schoolbestuur en sluiten zich aan bij de VZD. Die vormt kringen van zeven scholen die een eigen bestuur krijgen en door het Rijk worden bekostigd. De kringen kunnen, mede door inzet van dorpsbewoners, de scholen wel op een rendabele manier exploiteren.Bij deze vereniging heeft de Jan Ligthartschool in Westerbroek zich al aangesloten. Zij mogen nu bij wijze van experiment openblijven, ondanks dat zij ook op de nominatie stonden om te sluiten.Dit zorgt voor scheve gezichten in Kiel-Windeweer. 'Ik vind het heel goed dat het in Westerbroek wel gelukt is. Maar we hebben het gevoel dat er een goed woordje is gedaan voor Westerbroek bij het ministerie en niet voor ons', zegt Meeldijk.Hij zegt dat de school zich vorig jaar al heeft gemeld om ook mee te doen aan het experiment met de VZD. 'Maar wij moesten toen pas op de plaats maken omdat ze eerst wilden kijken of het in Westerbroek zou lukken en er daarna pas andere scholen bij betrekken.'De school wil nog een jaar de tijd om meer kinderen aan te trekken. 'Doordat er nu veel onzekerheid is geschept door een dreigende sluiting, zijn er kinderen naar andere scholen gegaan', zegt Meeldijk. 'We kunnen in een jaar er alles aan doen om meer kinderen van andere kleine scholen in de buurt aan te trekken.'Volgens wethouder Drenth is dit geen optie en is er alles aan gedaan om andere oplossingen te bekijken. 'Zoals het aansluiten bij andere scholen. Maar die oplossingen bleken vruchteloos. Hier hebben we meerdere gesprekken over gevoerd met de ouders.'6 juli wordt het onderwerp besproken in de geschillencommissie. Het vertrouwen blijft bij de strijdbare ouders. Zo heeft Meeldijk nog geen plan B voor zijn kind mocht de school onverhoopt toch sluiten. 'Het gaat lukken', zegt hij stellig.