'Besteed geld armoederegisseur aan bijles voor kinderen'

De VVD in de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft kritiek op de plannen van het college om een armoederegisseur aan te stellen. Volgens Sharon Min-Brinkkemper kan het geld beter besteed worden door het uit te geven aan bijvoorbeeld bijles.

'Ik zou liever zien dat het geld rechtstreeks aan de kinderen besteed wordt', aldus Min-Brinkkemper. 'Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan bijles. Naast het feit dat kinderen hierdoor beter zullen presteren op school, gaan ze de lesstof beter begrijpen. Daardoor pakken we ook nog het aantal schoolverlaters aan.'Volgens SP-wethouder Peter Verschuren is het aanstellen van een armoederegisseur belangrijk. Hij of zij moet alle initiatieven rond de armoedebestrijding voor kinderen samenbrengen en de doelgroep bekendmaken met de mogelijkheden die er zijn.Ook moet de regisseur uitzoeken hoe de gemeente effectiever kan zijn in de armoedebestrijding. De armoederegisseur zou gaan werken voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, die op 1 januari 2018 samengaan tot de gemeente Midden-Groningen.Ook een webwinkel die op de planning staan kan niet op de goedkeuring van de VVD rekenen. '20.000 euro voor een website als deze is erg veel geld. Ook dat geld zien we liever direct bij de kinderen zelf terechtkomen.' De website zou er moeten komen, zodat kinderen die onder de armoedegrens leven een fiets of schoolspullen kunnen kopen.Ze krijgen daarvoor een vooraf bepaald budget toegewezen, afhankelijk van hun leeftijd. Basisschoolleerlingen die onder de armoedegrens leven, krijgen 185 euro. Plus een bijdrage om naar de muziekschool te kunnen. Leerlingen van de middelbare school krijgen 1.000 euro, zodat ze bijvoorbeeld ook een laptop kunnen aanschaffen.Wethouder Verschuren begrijpt de kritiek van de VVD: '20.000 euro is inderdaad een behoorlijk bedrag. Maar de webwinkel moet worden onderhouden en er moeten soms nieuwe dingen op worden gezet. Maar we gaan nog kijken of het echt nodig is om deze webwinkel op te zetten. We komen hiervoor bij de gemeenteraad terug.'