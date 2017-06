Van wie is dit gestolen bootje?

(Foto: Politie)

De politie is op zoek naar de eigenaar van een gestolen bootje en trailer. Die werden maandagnacht in beslag genomen in Kornhorn. Twee mannen zijn aangehouden.





Het gaat om een klein open bootje met de naam Speeder!!. De bovenkant is wit geschilderd, de onderkant donkerblauw. Achter de boot hangt een buitenboordmotor.



Update 10.00 uur: Eigenaar gestolen boot en trailer is gevonden

Door: RTV Noord Correctie melden