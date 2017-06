Raad Haren: Geen zaken meer op Onnenstaete die niets met recreatie te maken hebben

De gemeenteraad van Haren wil garanties dat Onnenstaete écht weer een recreatiepark wordt, als het azc dat er nu zit uit Onnen is vertrokken. In het verleden was er een illegaal restaurant, motorclub Satudarah had er een onderkomen en er woonden arbeidsmigranten.





De gemeenteraad wil graag een vergunningstelstel, om ervoor te zorgen dat Onnenstaete alleen voor recreatie gebruikt wordt. 'Maar als je dat doet, geldt dat niet alleen voor Onnenstaete. Maar ook voor hotels en bed en breakfasts. We vragen ons af of dat niet een brug te ver is', stelt Van Veen.



De boodschap van de raad is helder: geen zaken meer op Onnenstaete die niets met recreatie te maken hebben. 'We komen binnenkort met een reactie', belooft Van Veen.



