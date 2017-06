Winst en meer bezoekers voor theater De Klinker

De Klinker in Winschoten heeft net als vorig jaar winst gemaakt. Het theater had over 2016 een positief saldo van 47.000 euro. Ook nam het bezoekersaantal toe. 'Het wijst erop dat het de goede kant op gaat', constateert directeur Leo Hegge.

De theatervoorstellingen in De Klinker trokken zo'n 20.000 bezoekers. 'Dit is een begin. Maar het moet groeien naar structureel 25.000 tot 30.000', vindt Hegge.Winschoten zat jaren zonder theater, twee jaar geleden werd De Klinker heropend. 'Het is niet gemakkelijk om het publiek terug te winnen.' Zeker als de grote namen niet op de planken staan in Winschoten, zoals Hegge vorig jaar al constateerde.'Het is heel moeilijk om de grote namen te strikken, maar dat is een landelijk probleem. Het is het probleem van de middentheaters, met maximaal 800 stoelen. Daar klagen wij regelmatig over bij de impressariaten.'Toch slaagde De Klinker er in om voor komend theaterseizoen publiekstrekkers als Herman van Veen, de 3JS, Bert Visscher en Marcel Hensema te strikken. 'Het ene seizoen heb je meer geluk dan het andere om dingen voor elkaar te krijgen.' De Klinker sluit af met positief resultaat (2016)