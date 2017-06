Directeur vliegschool Lelystad moet vliegschool Eelde redden

De KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde gaat samenwerken met de vliegschool van Martinair in Lelystad. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De directeur van de vliegschool is vervangen door John Hayward, de directeur van Lelystad.

Hayward moet ervoor zorgen dat er weer geld komt om de vliegopleiding te betalen. Volgens de krant zijn er sinds september geen nieuwe studenten meer aangenomen, omdat ABN Amro er geen geld meer voor uitleent. De bank vindt dat KLM een deel van de risico's voor zijn rekening moet nemen.De KLM Flight Academy in Eelde is de belangrijkste leverancier van piloten voor KLM. Om de begroting van de Flight Academy rond te krijgen, moeten er elk jaar zestig studenten beginnen. De vliegschool loopt nu miljoenen euro's mis. De vliegopleiding kost 122.000 euro.Oud-directeur Gert Jan Otto begon in 2014 op Eelde. De financiële problemen wist hij niet op te lossen.Vorig jaar is de luchthaven in Lelystad aangewezen om het overschot aan vakantievluchten van Schiphol op te vangen. Lelystad moet groter worden dan Groningen Airport Eelde. Daar maakte Eelde zich zorgen om.