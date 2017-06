Vliegschool Eelde onderzoekt samenwerking met vliegschool Lelystad

De KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde onderzoekt wat een samenwerking met de vliegschool van Martinair in Lelystad oplevert.

De oude directeur van de vliegschool in Eelde is onlangs vervangen door John Hayward. Hij is ook de directeur van de vliegopleiding in Lelystad.Hayward moet ervoor zorgen dat er weer geld komt om de opleiding te betalen. Er zijn te weinig studenten, omdat ABN Amro geen geld meer uitleent voor het volgen van de pilotenopleiding.Er is dit jaar maar één klas van start gegaan, in plaats van de gebruikelijke vijf à zes. Een tweede klas zou op het punt staan van start te gaan.De vliegschool in Eelde is de belangrijkste leverancier van piloten voor KLM. Om de begroting van de Flight Academy rond te krijgen, moeten er elk jaar zestig studenten beginnen. De vliegschool loopt nu miljoenen euro's mis. De vliegopleiding kost studenten 122.000 euro.De bank zette de financiering stop vanwege de economische crisis, zegt een woordvoerder van de opleiding. Afgestudeerde piloten zaten toen werkloos thuis en konden hun lening niet terugbetalen. Volgens de Flight Academy staan vliegmaatschappijen nu weer te springen om piloten.De vliegschool zegt er alles aan te doen de financiering weer op gang te krijgen.Volgens de woordvoerder van de Flight Academy blijven beide vliegscholen gescheiden, ondanks dat ze dezelfde directeur hebben.