Gasunie mengt zich niet in conflict Achterhoeks bedrijf

Gasunie in Stad gaat zich niet mengen in het conflict tussen medewerkers en directie van het bedrijf Honeywell. Personeelsleden en de vakbonden demonstreerden dinsdagochtend bij de Gasunie, een klant van het Achterhoekse bedrijf.

De directie van Honeywell verplaatst werk naar Duitsland, waardoor zestien mensen hun baan kwijtraken. De actievoerders hoopten dat de Gasunie zich zou uitspreken tegen de plannen.'Dat doen wij niet', zegt woordvoerder Michiel Bal.'We hebben begrip voor de bezorgdheid en de emoties van de mensen. Maar we vinden ook dat wij ons als klant niet moeten mengen in een arbeidsconflict bij een ander bedrijf. Dat hebben we ze vooraf al gezegd. Maar we hebben ze hier ontvangen om hun verhaal te doen aan onze medewerkers, ze zijn welkom.'