Beter Weters Sport: Zitten we te wachten op nieuwe regels voor het voetbal?

De IFAB wil het voetbal moderniseren. De commissie die waakt over de spelregels presenteerde het rapport Play Fair, met daarin nieuwe regels. De self-pass, zuivere speeltijd en andere regels bij een penalty worden onder meer genoemd. De vraag is of we hier op zitten te wachten.

Het voetbal moet aantrekkelijker. Dat staat buiten kijf. De grootste, storende factor is de verspilling van tijd. Er zijn te veel momenten in een wedstrijd, waarbij je in slaap dreigt te vallen.Zuivere speeltijd, de self-pass bij een vrije trap en een doeltrap moet binnen vijf seconden genomen worden. Verder nog de vliegende wissel en blessurebehandeling op het veld in de geest van Australian Rules Football. Dat gooit het tempo omhoog zonder de geest van 'ons' voetbal te veel aan te tasten. De regels voor een strafschop niet aantasten. Een ‘pinantie’ zit altijd.Hoe eerder de spelregels in het voetbal worden aangepast aan de tand des tijds hoe beter. Het voetbal loopt mijlenver achter op vrijwel alle andere sporten. Wat kun je, om maar eens wat te noemen, nou tegen wedstrijden met zuivere speeltijd hebben? Kijk naar Donar, daar is nooit discussie of een bal nu binnen of buiten tijd door de ring gaat. Wordt keurig aangegeven, voor iedereen zichtbaar. In het voetbal is dat nattevingerwerk. De ene scheids laat nog net even een corner nemen, hoewel de tijd is verstreken, de andere niet. Weg met deze willekeur dus.Ook de invoering van de self-pass bij een vrije trap zou een zegen zijn. Af en toe duurt het wel heel lang voor een vrije trap net buiten de zestien wordt genomen. Dat kan soms wel anderhalve minuut duren doordat de bestrafte partij er alles aan doet om de boel te traineren. En de scheids die ook nog 'meewerkt' door op zijn fluitje te wijzen, ofwel pas nemen die bal als ik heb gefloten. Dat irritante gedoe kun je met de self-pass wegnemen. Bij hockey werkt het perfect.'Robben, pass op zichzelf, draait naar binnen, haalt uit met links. Doelpunt.' Dit zou een voetbalcommentator kunnen zeggen over een wonderschoon doelpunt van de Bedumer. Want bij voetbal hoeft de bal niet eerst in de cirkel (lees strafschopgebied) zoals bij hockey. Scoren 2.0 in de Bundesliga, er komt verder niemand aan te pas terwijl voetbal een teamsport is. Niet doen zeg ik, die self-pass.Dezelfde verslaggever hoeft ook geen stopwatch meer in te drukken. Als het scorebord dertig minuten aangeeft is het rust, bij zestig einde wedstrijd. Kortom: je weet waar je aan toe bent. De zuivere speeltijd is een uitkomst, had al veel eerder ingevoerd moeten worden. Op dat geouwehoer in blessuretijd zit ik niet langer te wachten.Dan de penalty. Sowieso al een gevoelig item binnen de voetballerij. De discussie begint al of het wel of geen strafschop was. Ook een momentje om de klok stil te zetten, omdat in de toekomst de videoscheidsrechter ook nog een oordeel moet vellen. Dat bevordert absoluut niet de snelheid van het spel. Wat de snelheid wel ten goede komt is dat de rebound van een strafschop blijft bestaan. Niet afschaffen dus, het is een handeling die bij voetbal hoort! De bal na een doeltrap binnen het strafschopgebied al aanraken? Link hoor op zes meter van de doellijn. Dat wordt alleen maar lange halen snel thuis van de doelman.Nieuwe spelregels en innovaties ben ik altijd voor. Wel moet je goed weten waarom je iets gaat doen. Wanneer de bal direct genomen mag worden door dezelfde speler en het voetbal wordt aantrekkelijker en sneller dan ben ik voor. Dat geldt ook voor speeltijd van 2x 30 minuten. Je moet sneller tot scoren komen.Ben wel benieuwd of de wedstrijden dan niet langer dan 45 minuten duren, dat moet niet gebeuren. In het hockey lopen ze voor met innovaties en wijzigingen voor een sneller spel. Dat is voor mij wel een voorbeeld dat het voetbal heel snel moet gaan volgen.Kleine veranderingen aanbrengen in spelregels op een spontane manier moet kunnen. Maar als mensen er echt voor gaan zitten en het voetbal opnieuw gaan uitvinden dan ben je slecht bezig. Daarbij wordt de dooddoener gehanteerd: 'Het wordt eerlijker, sneller, overzichtelijker en het gaat om enorm veel geld'. We gaan richting het American Football. Zeg maar hetzelfde als Koffietijd op RTL. Wat ouwe wijvengeleuter erom heen en klaar.Ik zit net te kijken naar de wedstrijd Chili - Kameroen waar de video referee een doelpunt afkeurt op buitenspel terwijl dat niet zo was. Zegt genoeg. Twee keer 45 minuten zuivere speeltijd is prima, maar waarom nu weer twee keer 30 minuten? Omdat ze nu ook in wezen maar 30 minuten zuiver spelen? De echte liefhebber haakt af.