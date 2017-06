Biljartfabriek Bierling-de Schepper verdwijnt alsnog

Het is alsnog over en uit voor de Groningse biljartfabriek Bierling-de Schepper. Het bedrijf ging twee jaar geleden failliet, maar maakte een doorstart.

Bierling-de Schepper werd destijds overgenomen door het bedrijf VMD van Albert Slotema uit Leek. De fabriek verhuisde van het Schuitendiep in Groningen naar Leek. Maar ook daar wil het niet lukken.'Ik heb me er op verkeken', blikt Slotema terug op de afgelopen twee jaar. 'Ik moet hier iedere dag zijn om de zaak draaiende te houden en dat is niet langer te combineren met mijn andere bedrijven.'Hij wil daarom de naam en de activiteiten van de biljartfabriek verkopen. De inboedel wordt geveild. Slotema zegt in gesprek te zijn met een kandidaat, maar hij wil voorlopig niet zeggen wie dat is.Voor het faillissement werkten er zeven mensen bij Bierling-de Schepper, waarvan de jongste 16 jaar in dienst was en de oudste 46 jaar. Na de doorstart had Slotema nog drie mensen in dienst. Slotema zegt dat het lastig wordt om dat personeel mee te verhuizen als het lukt de acitviteiten te verkopen: 'Het gesprek daarover verloopt stroef.'Hoe dan ook kan Bierling-de Schepper niet in de huidige vorm blijven bestaan, hooguit zal een andere fabrikant de merknaam blijven gebruiken. Daarmee komt een eind aan 130 jaar biljarthistorie in Groningen.Inmiddels biedt de fabriek aan de Euroweg in Leek een trieste aanblik: de deur is op slot en op de ramen prijken posters van Onlineveilingmeester.nl. Biljartfabriek Bierling maakt doorstart in Leek (2015) Biljartfabriek wordt na 128 jaar failliet verklaard (2015)